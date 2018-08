El PSOE vuelve a reclamar un modelo de fiestas consensuado

Jueves, 30 agosto 2018

política

Guadalajara | El Dia

Lucía de Luz, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, ha vuelto a reclamar al alcalde un modelo de ferias y fiestas consensuado con los vecinos y con todos los colectivos participantes en la semana grande de la capital, en la línea de la moción aprobada hace dos años por el pleno municipal e incumplida por el equipo de Gobierno, ante la evidencia de que “el modelo actual no funciona, sencillamente porque estas ferias y fiestas no son las que Guadalajara quiere, son las que quiere Román”.

De Luz ha calificado el programa de las ferias y fiestas de Guadalajara de este año como “repetitivo, sin alicientes y confeccionado sin contar con la ciudadanía” y se ha mostrado sorprendida por las declaraciones del concejal de Festejos en las que afirmaba que el modelo actual de fiestas funciona. “Esto es un claro desconocimiento del sentir de la ciudadanía”, ha dicho la portavoz socialista, porque “la realidad es que el modelo Román no funciona ya que nadie está satisfecho con él: ni hosteleros, ni peñistas, ni vecinos están satisfechos y ni siquiera hay un recinto ferial de verdad, lo que se utiliza como recinto es un aparcamiento de un centro comercial”.

Lluvia de críticas en la calle y en las redes sociales.

Lucía de Luz ha mencionado, como demostración de la insatisfacción general de la ciudadanía con el modelo de ferias y fiestas de Román, que “al equipo de Gobierno le llueven las críticas en la calle y en las redes sociales, añorando el modelo antiguo y criticando el actual”.

En opinión de la portavoz socialista, esta falta de sintonía entre el modelo de ferias y fiestas impuesto por Román y lo que quiere la ciudad de Guadalajara se debe a que “el alcalde tiene varios problemas: no cuenta con la ciudadanía, no cumple con su palabra y no cumple con los mandatos del pleno del Ayuntamiento”. Tal como ha recordado, Román ha incumplido una moción del Grupo Socialista, aprobada hace dos años por la mayoría del pleno municipal, que obligaba al alcalde a hacer una ordenanza consensuada con los vecinos, asociaciones y todos los colectivos participantes en las ferias y fiestas que regulase todo lo referente a la semana grande, como actividad hostelera, ubicación de peñas, atracciones, etc, pero “no se ha hecho nada, porque la participación no es precisamente una seña de identidad de Antonio Román”.

De Luz ha insistido en que “el Grupo Socialista sigue creyendo que las ferias y fiestas de Guadalajara deben tener un modelo consensuado, y para eso hay que reunir y escuchar a todos los agentes implicados”, mientras que “Román y su equipo actúan de forma contraria: ya son varias las peñas que nos han dicho que Román habla mucho de las peñas, pero poco con las peñas”.

La portavoz municipal del PSOE ha concluido pidiendo al alcalde que “abra los ojos, que escuche a la ciudadanía y que cuente con Guadalajara, porque es una pena que Antonio Román no quiera contar con la ciudad para celebrar su semana grande”.