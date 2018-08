Galiano: “La subida de las pensiones de viudedad estaba en la ley desde 2012, pero el PP no la quiso ejecutar”

Jueves, 30 agosto 2018

responde al pp

Cuenca | ELDIAdigital.es

La senadora por el PSOE de Cuenca, Manuela Galiano, ha valorado la subida de las pensiones de viudedad a partir de este mes “gracias a que el nuevo Gobierno socialista ha aplicado una mejora que estaba contemplada en la ley desde 2012, pero que el PP no quiso ejecutar”.

Una subida que en la provincia de Cuenca beneficiará a unas 2.250 personas “que verán mejoradas sus pensiones”.



Galiano ha señalado en referencia a las declaraciones de la diputada nacional por el PP, M. Jesús Bonilla, que “si el PP hubiese querido aplicar esta mejora lo habría hecho, porque tuvo 6 años para hacerlo”. “Esto demuestra que nunca tuvo ninguna intención de mejorar estas pensiones”, ha añadido.



La responsable socialista ha recordado que esta medida beneficia a viudas mayores de 65 años que no perciban ingresos ni por trabajo ni por otras pensiones, de manera que en su nómina de este mes su pensión se calculará aplicando el 56% de la base reguladora, es decir, un aumento de 4 puntos. Es más, a partir del 1 de enero de 2019 la mejora será aún mayor, pues se aplicará el 60% de la base reguladora, una subida de 8 puntos.



“Los responsables del Partido Popular, que no han ejecutado ni una medida positiva para los ciudadanos en los últimos años –mucho menos en pensiones- se están apresurando ahora a intentar adueñarse de las mejoras que está llevando a cabo el Gobierno del PSOE”, ha apuntado. Algo que a su juicio “demuestra que están muy nerviosos porque ven que los socialistas estamos trabajando en beneficio de las personas y queda en evidencia que ellos no lo hicieron porque no quisieron”.



Algo sobre lo que “no debería haber ninguna duda”; no en vano, desde que llegó Mariano Rajoy al Gobierno las pensiones mínimas se revalorizaron un “escaso” 6% en 6 años, mientras que la anterior Administración socialista las elevó más de un 53%. “La diferencia es clara”, ha dicho Galiano.



“Por mucho que el PP lo siga pidiendo, el ATC no se va a construir”

Manuela Galiano ha salido también al paso de las declaraciones de los senadores del PP por Cuenca sobre la paralización del cementerio nuclear de Villar de Cañas, asegurando que “por mucho que el PP lo siga pidiendo, el ATC no se va a construir”. Al respecto se ha preguntado “qué intereses ocultos tienen los ‘populares’ para insistir con este tema”.



Por otro lado, sobre la petición de estos mismos cargos del PP de que se convoquen elecciones denota en su opinión un “nerviosismo latente”. “Se están dando cuenta de que de continuar implantándose mejoras para la calidad de vida de la ciudadanía, seguirán perdiendo votos”, ha dicho.



Finalmente ha criticado la “hipocresía” del PP con respecto al papel del Senado, puesto que “fue su Gobierno el que impuso una anomalía democrática en 2012 al introducir con su mayoría absoluta una modificación legal para que la votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria dependiera de ellos”. Frente a ello, ha continuado Galiano, “el PSOE ha vuelto al mecanismo normal, de manera que las dos Cámaras recuperan su cometido habitual”.