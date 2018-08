Comienzan las contrataciones del Plan Extraordinario de Empleo

Jueves, 30 agosto 2018

villarrobledo

Albacete | ELDIAdigital.es

Una vez finalizada la baremación de los admitidos en este plan, se está procediendo a llamar a las personas que han sido beneficiadas en la puntuación técnica, y que les permitirá contar con un contrato de seis meses en este ejercicio 2018.



Germán Nieves ha detallado que en esta ocasión el Ayuntamiento de Villarrobledo dispondrá de 131 contratos. Los proyectos presentados a este Plan Extraordinario de Empleo, promovido por la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha tienen un coste de 1.034.000 €, de los que el Ayuntamiento aporta inicialmente en torno a un 50%, 586.000 €, más 92.000 € en materiales.



El responsable de empleo matizaba que la Diputación de Albacete aportará 88.000 € en una primera fase, y posteriormente otros 200.000 €, una vez quede aprobada la resolución correspondiente, “con lo que tanto Junta de Comunidades como Ayuntamiento y Diputación aportará lo mismo que en ejercicios anteriores, con lo que una vez la Diputación remita las cantidades comprometidas, la aportación municipal quedará establecida en 400.000 €”.



Germán Nieves destacaba la importancia de este Plan Extraordinario de Empleo, ya que permite a los beneficiarios obtener un contrato de 6 meses, lo que podrá facilitarle posteriormente acceder a un subsidio de 426 € durante 21 meses, lo que les permitirá atender sus cargas familiares mientras encuentra un trabajo.



Los contratos se irá formalizando de manera gradual, concluyendo el plan el 28 de mayo de 2019. Gracias al mismo se van a desarrollar diferentes memorias, para el mantenimiento de jardines y edificios público, servicio de limpieza, conserjería, etc.



En la memoria de obras se contempla la adecuación de barrio Cruz de Piedra, apuntando Germán Nieves que están a la espera de que los vecinos de dicho barrio trasladen las necesidad que tienen para comenzar a trabajar en ellas lo antes posible.



De igual modo se van a instalar un badén en la Avenida Presidente Adolfo Suarez, para intentar reducir la velocidad de los vehículos en esa zona, y dos badenes en la Avenida Ingenioso Hidalgo, ya que, comentaba Germán Nieves, en época estival y Feria suele registrarse una alta velocidad en los vehículos que la transitan, puesto que cuando la Policía Local pone allí el radar cedido por la DGT, se ha llegado a pillar motos circulando a más de 100 km/h”, de ahí que con esta obra atendamos la petición de los vecinos, aprobada en su día en comisión de obras”.



El concejal de empleo ha resaltado el importante esfuerzo que viene realizando la Junta de Comunidades presidida por Emiliano García Page en estos tres últimos años para la puesta en marcha de este plan, lo que ha permitido ofertar en la localidad más de 350 contratos de seis meses.



En este punto, recordaba que el PP, en materia de empleo han sido nulos, tanto en la Junta de Comunidades, donde nos sacaron ningún plan de empleo en los cuatro años de legislatura, como en el propio Ayuntamiento, “donde sólo se sacaron de la chistera el plan Dipualba Emplea, en el que partieron los contratos al 50%, y lo que consiguieron con esos 3 meses a media jornada es que en lugar de cobrar un subsidio de 426 euros al mes, lo cobraban de 213”.



Finalmente destacaba que al no poder sacar oferta de empleo público, ajena a la que ya hay, y no poder al no poder ampliar plantilla, solo se puede crear empleo a través de este tipo de planes, como se ha venido haciendo este mismo verano con el PEZRD y ahora gracias a este plan extraordinario.