Podemos quiere retirar los restos de Moscardó y Milans del Bosch del Alcázar de Toledo

Viernes, 31 agosto 2018

REGIÓN | ELDIAdigital

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios junto al Alcázar el secretario regional de Podemos, José García Molina, quien ha explicado que la formación aprovechará la modificación hecha en la Ley de Memoria Histórica por el Gobierno central el pasado 24 de agosto en lo que respecta al Valle de los Caídos y que abre la puerta a que aquellos que no murieron durante la Guerra Civil puedan ser exhumados.

"A nosotros nos parece una vergüenza democrática para este país que estos declarados enemigos de las libertades estén enterrados aquí y puedan ser objeto de culto y de exaltación, como de hecho lo son", ha manifestado el líder de Podemos en la región.

LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA



García Molina ha hecho una defensa de la Ley de Memoria Histórica, para apuntar que sancionó en su momento que era un deber "inaplazable" de la democracia española el rendir homenaje y cuidar a aquellas personas que habían sufrido agravios e injusticias tanto durante la Guerra Civil como durante la dictadura.

También instaba, ha recordado, a que determinados símbolos y monumentos que pudieran atentar contra esa memoria y que supusieran una exaltación de esos periodos deberían ser retirados. "La persistencia de alguno de esos símbolos y monumentos son un atetado contra los valores democráticos y los valores de los derechos humanos", ha añadido.

"Además --esos símbolos y monumentos--, están impidiendo que podamos reconciliarnos con nuestro pasado, cicatrizar las heridas y construir las bases sólidas para una convivencias democrática normalizada tanto en el presente como en el futuro", ha insistido.

SIGUE SIN CUMPLIRSE



"Ha pasado más de una década desde que se aprobó esa ley y sigue sin cumplirse y sin materializarse", ha indicado García Molina, quien ha añadido que "parece" que hay partidos políticos en el país a los que el cumplimiento de esta ley en concreto "no solo no les parece una cuestión prioritaria sino que no tienen ninguna necesidad de hacerlo".

Bajo su punto de vista, no es extraño entonces escuchar que "algunos partidos" se dedican a "azuzar el odio y la confrontación" entre compatriotas. "Parece ser que la pluralidad democrática que tanto valoramos a ellos les estorba y que se sentirían más cómodos en un régimen no democrático", ha señalado, para concluir parafraseando al exprimer ministro inglés Winston Churchill y señalar que "cuando las naciones no se reconcilian con su pasado son naciones que no tienen futuro".

A preguntas de los medios sobre si esta PNL podría incluir también el cambio del nombre del colegio público Ángel del Alcázar de la capital regional, ha indicado que "está abierta" y que también "se puede instar". "Todos los esfuerzos a nivel nacional regional y local son pocos para el cumplimiento de una ley", ha concluido.