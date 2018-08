Muse estrenan nuevo single, 'The dark side', y anuncian nuevo disco, 'Simulation Theory'

Viernes, 31 agosto 2018

MÚSICA | Judith Mateo

Acompañando este anuncio, el trío británico estrena también un cuarto anticipo titulado 'The dark side', con ese punto de ópera rock de ciencia ficción marca de la casa, aunque en esta ocasión con más presencia de sintetizadores y electrónica que de guitarras.

Con producciones de Rich Costey, Mike Elizondo, Shellback y Timbaland, Simulation Theory llegará en varios formatos y once canciones en su versión estándar: Algorithm, The Dark Side, Pressure, Propaganda, Break It To Me, Something Human, Thought Contagion, Get Up and Fight, Blockades, Dig Down y The Void. Todas las canciones tendrán su propio videoclip.

Este lanzamiento abre la puerta a una potente gira del grupo para 2019. De hecho, reservando Simulation Theory en la web oficial se dará acceso a preventa de entradas. Más info en 'http://simulationtheory.muse.mu'.