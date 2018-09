Planas: "No hay intención por parte del Gobierno de tocar el diesel profesional"

Sábado, 1 septiembre 2018

ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

REGIÓN | ELDIAdigital.es

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tranquilizado a los agricultores y ganadero, al afirmar que "no hay ninguna intención" por parte del Gobierno central de "tocar" el diesel profesional.

En una entrevista concedida al programa 'A Pie de Campo' de CMMedia, recogida por Europa Press, Planas afirma que los ganaderos y agricultores son empresarios y que en un plan de empresa hay que "tener muy claros" los costes a imputar a la explotación.

"Hay otros factores muy complicados como los problemas relativos al coste de la electricidad pero, concretamente, en lo referente a diesel profesional, no hay ninguna intención de aumentar los costes adicionales por vía fiscalidad", ha argumentado.

PAC

Respecto a la nueva Política Agrícola Común (PAC), tras afirmar el ministro que no es adivino y que no le gusta prejuzgar las cosas que vayan a ocurrir, ha indicado que en este asunto hay que "ser realista". "Si trabajamos bien, seriamente y con rigor, y lo hacemos bien en España y bien a nivel comunitario, podríamos lograr un buen resultado en mayo", ha agregado.

"Mi intención es unirnos con el tema del presupuesto y luego que vayamos hablando ya de algunos elementos de lo que podría ser el plan estratégico nacional y, además, que garanticemos que las comunidades autónomas tengan autonomía concreta en la planificación del su plan de desarrollo regional, cosa que me parece lógica", ha argumentado.

Bajo su punto de vista, la clave de todo está en conseguir que el conjunto del presupuesto comunitario, como propone la Comisión, aumente del 1 al 1,13%. "Si tenemos ese margen, tendremos dinero para cubrir el apoyo a agricultores y ganaderos, respetando que haya otras prioridades a cubrir como investigación y desarrollo, educación o integración de inmigración. Pero lo importante es mantener el nivel de apoyo".

En este sentido, el ministro ha afirmado que el primer problema que existe es el presupuestario. "En la primera propuesta de la Comisión vienen rebajas respecto al anterior marco comunitario y ahí podemos hacer un esfuerzo todos juntos. Por eso lo califico como un tema de estado", ha añadido.

"Creo que si nos unimos todos, y todas las comunidades autónomas, organizaciones agrarias y cooperativas me han dicho que sí, y llegamos a una postura unida como España, defenderemos mejor nuestros intereses en Bruselas", ha argumentado el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación.

SOLUCIÓN "RACIONAL" AL TRASVASE

Preguntado por el trasvase del Tajo al Segura, tras afirmar que esa es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica, ha dicho que no es bueno que sea materia de "una batalla" sino de buscar una solución que cree posible de "forma racional" consciente de que es "una realidad que ha pasado ayer, pasa hoy y ojalá no pase mañana".

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha afirmado que hay que optimizar los recursos existentes y hacerlos más eficientes y que, Junto a Israel, España es un país "puntero" en el mundo en este sentido y está consiguiendo un uso eficiente del agua.

"¿Qué se pueden hacer muchas más cosas en otro sentido? Habrá que ver si tiene viabilidad económica y si tiene sentido. No soy una persona dogmática, no creo que haya que decir que si o no radicalmente a las cosas, hay que pensarlas, verlas y solucionarlas", ha manifestado.

PLANES DE REGADÍO

También se ha pronunciado Planas sobre los planes de regadío, para señalar que los esfuerzos deben darse en la modernización, en cómo hacer un uso mas eficiente del agua, y concluir aquellas tareas que en materia de trasformación que se habían presupuestado.

Algo que, según ha agregado, "no es sencillo" porque el momento presupuestario no es fácil y no hay unas cantidades que permitan responder a todo. "Por tanto, lo que le digo a todos los consejeros cuando discutimos de regadíos es que hay que priorizar", ha concluido.