La Diputación destina 70.000 euros para las fiestas de Interés Turístico como la Romería del Alto Rey

Sábado, 1 septiembre 2018

varios pueblos de la sierra

Guadalajara | ELDIAdigital.es

Se trata de una cita que congrega a los vecinos de diferentes pueblos de la Sierra que se unen en esta Romería que tiene la particularidad de celebrarse en la cima del Alto Rey, a 1.852 metros de altura, donde se asienta la ermita.

El presidente de la Diputación, que no suele faltar a esta celebración, ha querido acompañar un año más a los vecinos de Bustares, Albendiego, Aldeanuela de Atienza, El Ordial, Gascueña de Bornova, las Navas de Jadraque y Prádena de Atienza que suben hasta la ermita con sus cruces procesionales y banderas. “Hoy es un día para resaltar esta hermandad entre pueblos que tienen en común muchas cosas, pero también la celebración de esta singular Romería que es fiesta de Interés Turístico y que desde la Diputación, como no puede ser de otra manera, apoyamos no solo con nuestra presencia sino también económicamente a través de las líneas de ayudas para el mantenimiento de este tipo de festividades que son tradiciones y, por lo tanto, historia de nuestra maravillosa provincia”. En este sentido, ha recordado que este año esta partida ha sido aumentada en 10.000 euros para alcanzar los 70.000 euros destinados a los ayuntamientos y asociaciones que se encargan de organizar las fiestas de Interés Turístico.

El máximo representante de la Institución Provincial ha reiterado su compromiso y felicitado a los participantes “que año tras año hacen que esta tradición perviva en el tiempo”.

En la pradera se ha celebrado una multitudinaria misa de campaña para dar paso acto seguido a la tradicional comida campestre amenizada por los Gaiteros de Villaflores.

En esta Romería también han participado otros cargos políticos y autoridades como la senadora Ana González, la diputada nacional Silvia Valmaña o el diputado regional Lorenzo Robisco, además del diputado provincial responsable de los Centros Comarcales, Octavio Contreras, entre otros.