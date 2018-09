Los antitaurinos piden en Guadalajara el cese de las subvenciones a los festejos

Domingo, 2 septiembre 2018

Los antitaurinos de Guadalajara se han manifestado por las calles de la capital alcarreña tras una pancarta de cabeza en la que se leía "Guadalajara es cultura, no tortura", para hacer un llamamiento ciudadano y político contra el maltrato animal, en defensa de la abolición de la tauromaquia y reivindicar que cesen las subvencionarse con los impuestos de la ciudadanía a estos festejos.

Blanca Calvo, la que fuera directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara, alcaldesa durante un breve espacio de tiempo por IU en la capital y firme defensora de los derechos de los animales, ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto de la Plataforma Antitaurina de Guadalajara a las puertas del Ayuntamiento, donde ha hecho parada la movilización.

Una marcha que ha partido de las puertas de la Plaza del Infantado para concluir ante el Coso de las Cruces, una manifestación pacífica contra las "atrocidades" a las que se somete a los animales "en la mal llamada fiesta nacional", han señalado desde la Plataforma Antitaurina de Guadalajara .

Un recorrido que en el que han participado antitaurinos de otros puntos con pancartas de distintas asociaciones, y en el que se han escuchado gritos como "Aquí estamos, nosotros no matamos", "Tauromaquia, abolición", "Fiestas populares y maltratos animales" o "Yo no me divierto con el sufrimiento".

"De Norte a Sur, de Este a Oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste", "Aquí estamos, nosotros no matamos", "Taurino, escucha; seguimos en la lucha" o "No es el siglo uno, es el veintiuno", han sido otros de los eslóganes coreados por varios cientos de manifestantes en una marcha pacífica en la que entre las caras conocidas y de apoyo a esta iniciativa se ha podido ver a Susana Martínez, de Ahora Guadalajara en el Ayuntamiento, o Alberto Mayor, portavoz de Ecologistas en Acción en la provincia.

En la lectura del manifestó, Calvo ha resaltado el apoyo recibido por asociaciones como Pacma, partidos como Equo, Ahora Guadalajara, o Unidos Podemos, que consiguió abolir las corridas de toros en Baleares, y ha criticado en nombre de la asociación antitaurina de Guadalajara que ha convocado esta movilización, la "cantidad ingente" de dinero que se destina a los festejos taurinos para "martirizar bóvidos".

Los antitaurinos, a través de este manifiesto, han pedido al alcalde de la capital, Antonio Román, y al concejal de Cultura y Festejos, Armengol Engonga, que dejen de sufragar la "masacre de animales" y han exigido posicionamiento y "valentía política" desde todos los partidos para rechazar "tan crueles prácticas en la provincia".

Haciendo gala de la pancarta de cabecera han incidido en que "Guadalajara es cultura, no tortura" y su propósito pasa por "no descansar" hasta conseguir la abolición de la tauromaquia.

Entres las pancartas presenciales en esta movilización se podían leer mensajes como: "Por el fin de barbarie", de Huesca Antitaurina; "No a la caza" de la Plataforma ANC; "La tortura no es cultura", del colectivo Antitaurino Aranjuez; entre otras.

En declaraciones a agencia, Calvo ha insistido en la necesidad de que si hay gente no le gusta la tauromaquia, aunque haya a quien sí le guste, que la parte de los impuestos que dan los animalistas no se invierta en este tipo de festejos y sensibilizar a la ciudad porque "creemos que la gente a la que le gustan los toros, no se ha parado a pensar que un toro es un animal que siente dolores".ç

Según Calvo, una reivindicación como esta era "imposible hace veinte o treinta años" pero que cree que el futuro si va en ese camino.

Por su parte, Melania Ramos, integrante de la Plataforma, ha leído también otro comunicado en el que ha dado las gracias a quienes han apoyado esta manifestación antitaurina, y ha querido incidir en que la asociación antitaurina de Guadalajara es un movimiento cívico que no pretende provocar pese a quejarse de que cada año en la ciudad se festeje "la muerte agónica de todos bravos financiándose con dinero público".

Por su parte, el coordinador de la Plataforma Antitaurina, Albino Hernández, ha pedido posicionamiento y valentía política para que "cesen" las subvenciones con dinero público a los festejos taurinos.

A su juicio, en muchos municipios pasa aún esto porque existe "mucha timidez" a proclamarse antitaurino, pero ha asegurado que cada día están más unidos, y "hemos llegado para quedarnos", concluye.

Por último, ha recordado como, en unos días, la capital alcarreña acogerá encierros taurinos donde los toros serán después "asesinados", una actividad que creen que ha de ser apartada y que se sostiene por el dinero público que destina el Gobierno español y que debe ser abolida.