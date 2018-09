CCOO recoge 50 denuncias en su campaña 'Infórmanos y denunciamos'

Lunes, 3 septiembre 2018

Sociedad

Albacete | El Día

Así lo ha dado a conocer la secretaria provincial de CCOO Carmen Juste, que ha señalado que se ha ampliado esta campaña tras haberse puesto en contacto con Médicos del Mundo y la asociación de inmigrantes Acaim y haber visto que, a pesar de la difusión, llega a los trabajadores españoles pero no a los inmigrantes.

La sindicalista ha resaltado que el colectivo de inmigrantes a menudo no conoce sus derechos laborales y está sometidos a unas "condiciones indignas" laborales o de alojamiento.

Lo que se ha hecho ahora, ha añadido Juste, es traducir "al árabe y al francés" la cartelería que se ha hecho de la campaña y trabajar con estas asociaciones para que la difundan y "sepan que existe un sindicato que les puede ayudar y asesorar en sus derechos laborales y sociales".

También ha recordado que la denuncia se realiza por parte del trabajador de forma anónima "en un buzón anónimo" y el sindicato, tras constatarla, la remite a la Inspección de Trabajo para que haga la oportuna investigación y tenga más facilidades.

De los 139.971 trabajadores afiliados en Albacete, los del campo son más del 30%, con más de 12.200 trabajadores inscritos en el régimen especial agrarios, de los que más de 7.000 son extranjeros, frente a los 11.800 un año antes. "Es un amplio colectivo al que hay que llevar porque está muy precarizado".

VIENEN AÑO A AÑO

El secretario de la Federación Provincial de Industria, Juan Antonio Cuevas, ha señalado que los trabajadores extranjeros vienen año a año a las distintas campañas agrarias de cultivos habituales o nuevos, hortícolas, en el sur de la provincia, pero no son empresarios de Albacete.

A pesar de que es la misma tendencia año a año, "hay un problema a la hora del alojamiento de estos trabajadores. Parece mentira", ha indicado, para hacer un llamamiento a empresarios y administraciones para que se les dé una solución a su "habitabilidad".

Bajo su punto de vista, las administraciones "deberían actuar con más beligerancia con la figura del intermediario" para evitar las situaciones de "explotación" de trabajadores y ocupan un lugar que "debería ocupar el SEPE", y, además, "se llevan un dinero por ello". Una figura que "debería perseguirse de manera directa" por las Administraciones.

En el campo, ha añadido, "debe haber cambios legales" e impulsar "un convenio colectivo lo más amplio posible" que garantice las condiciones también de los trabajadores inmigrantes, que tienen dificultades extra "como la del idioma". También debe haber un cambio "en el sistema de las altas" para saber cuántos días ha trabajado una persona y "evitar los fraudes".

UNAS 420 PERSONAS

De su lado, Cheickou, presidente del colectivo de apoyo a los inmigrantes Acaim, ha concretado que de julio a ahora han atendido "a unas 420 personas, entre subsaharianos y rumanos en Albacete" y les ha llamado "mucho la atención" la cantidad de personas que han llegado a la campaña del ajo.

"Hemos llegado a naves en las que había más de 150 personas, que son cifras similares a 2006-2007, en tiempos de Pansalb, ha señalado, para agregar que "llevamos años quejándonos de la situación laboral de los inmigrantes y, como cada año, notamos que no hay previsión. Hasta que no pasa algo gordo, no se actúa".

Finalmente, ha apuntado que En el Consejo Municipal de Inmigración del Ayuntamiento se lleva "años echando de menos a ASAJA y UPA, para que den su versión", porque "están en el Consejo pero no vienen, llevan años sin venir".