Albacete contará este año con dos 'Puntos Morados' en la Feria

Lunes, 3 septiembre 2018

sociedad

| El Día

Bajo el lema 'Feria sin acoso' y con el mismo eslogan que el pasado año, se pretende, como ha señalado la concejal de Educación y Mujer en el Ayuntamiento de Albacete, María Ángeles Martínez, "prevenir" y "sensibilizar" contra este tipo de actos que "no pueden entenderse solo como violencia física" si no que se encuentran en otros "gestos como besos no consentidos, roces inapropiados, y que en situaciones con alcohol esto se incrementa".

Entre otras acciones, se van a colocar en una veintena de 'mapping' con la imagen de la campaña --sobre todo en zonas cercanas al Recinto Ferial--; se van a repartir 100.000 bolsas de papel para venta de bocadillos con esta imagen "y se va trabajar mucho a través de redes sociales", ha explicado la concejal.

Para todo ello este año cuentan con la colaboración del colectivo Torre Púrpura, que llevan dos años trabajando por una feria libre de agresiones, y que este año reforzará su presencia en la Feria de Albacete, gracias a la instalación por parte del Consistorio de dos 'Puntos Moradas', uno en el estand del Centro de la Mujer en Feria, y otro en el exterior de la Plaza de Toros de Albacete, con motivo de la celebración de los cuatro días de botellón autorizado por el Ayuntamiento, cuyo horario será hasta las 4.00 horas los días que no se realice está práctica y hasta las 6.00 horas el resto de jornadas.

Además, desde la Concejalía de la Mujer se ha previsto la atención psicológica de urgencia para estos casos, que estará atendida en todo momento por dos técnicos, a través de un número de teléfono desde el que se podrá contactar de manera directa desde el punto de urgencias de la Feria, donde están, entre otros, personal del Sescam o agentes policiales.

Por su parte, dos de las responsables del colectivo Torre Púrpura, Pilar Osorio y Ainoa Esteve han animado a las chicas que se puedan sentir agredidas a acudir a ellas o a denunciar la situación. Este año cuentan con 80 voluntarios para realizar esta tarea.

Según han explicado, el pasado año registraron "nueve agresiones sexuales físicas, varios casos de acoso verbal y físico al colectivo LGTBIQ, y una presunta violación", pero que en ningún caso se denunció.

Al margen de esta actuación, el día 13 de septiembre se celebrará el 'Día de la igualdad' en la Feria, donde desde las 10.00 horas se realizará "un grafiti en torno a la igualdad en el que se trabajará todo el día, y que se quedará expuesto durante toda la feria para que la gente se haga selfies y los suban a las redes sociales", ha explicado la edil.