IU plantea adecuar los patios de los colegios de forma inclusiva

Lunes, 3 septiembre 2018

Cuenca

Cuenca | El Día

La formación de izquierdas considera que “actualmente las pistas de fútbol copan el espacio, ocupando el 90% del patio. De manera que si un grupo decide jugar al fútbol, el resto apenas pueden hacer nada más. Lo cual afecta más a las niñas, puesto que son los niños los que suelen ocupar la pista. De ahí la necesidad de diseñar los patios desde la perspectiva de la inclusión. Cosa que se puede solucionar con actuaciones muy sencillas como pintar juegos tradicionales como la muñeca, que hayaareneros y zonas de sombra o para sentarse”.



IU también preguntará por el contrato de redacción del PMUS. Un contrato que ya ha finalizado, a tenor de los plazos. “Pero todavía no se nos ha entregado el PMUS, no se ha presentado públicamente. Y según lo afirmado por el concejal de Servicios a la Ciudad en el último Pleno, ante la pregunta de IU, se sigue trabajando en él. Por lo tanto, algún contrato debe haber en vigor”, explican. “Y si no es así, nos gustaría saberlo y saber cómo se piensan pagar los trabajos que se hagan “fuera de contrato”.



La recuperación del Servicio Municipal de aguas para el Ayuntamiento o la retirada de las placas franquistas de las viviendas serán otras de las preguntas que formulará IU en el Pleno.