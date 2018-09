Cerca de la mitad de los menores manchegos no consume fruta en la merienda

Lunes, 3 septiembre 2018

1 de cada 4 menores incluye aún bollería y dulces en su merienda habitualmente. 2 de cada 3 adultos manchegos no merienda habitualmente y, de los que lo hacen, sólo la mitad incluye una ración de fruta. El 76% de los niños manchegos merienda delante de una pantalla

A pesar de ser una de las cinco comidas al día recomendadas por los expertos, la merienda es la ingesta menos valorada del día. Y es que cerca de la mitad de los manchegos la considera como la menos importante del día. Tanto es así, que sólo un 36% de los adultos merienda todos los días, y apenas un 21% la planifica.

Aunque una merienda equilibrada puede incluir alimentos muy diversos, resulta un momento ideal para incluir una de las 5 raciones de fruta y verdura diarias recomendadas por los expertos. No obstante, los datos demuestran que todavía queda un largo camino por recorrer. Y es que el 43% de los menores manchegos no merienda fruta, una cifra que no mejora con los años: solo la mitad de los adultos que meriendan, la incluyen.

Así lo refleja el “III Estudio Lidl - 5 al día sobre los hábitos de la merienda en Castilla-La Mancha” y apunta que, con el paso de los años, vamos perdiendo el hábito de merendar todos los días. Tanto es así, que a pesar de que en la infancia prácticamente la totalidad de los niños realizan esta comida (94%), en el caso de la adolescencia la cifra está en torno al 92%, mientras que en la edad adulta se reduce aún más hasta llegar al 36%.

La errónea creencia entre los manchegos de que la merienda es cosa de niños (50%), el miedo a engordar (16%) o pensar que se trata de una comida complementaria para quienes comen poco a mediodía (77%) son las razones por las que se omite esta ingesta.

Para el Dr. Ramón de Cangas, dietista-nutricionista y doctor en biología funcional, miembro del Comité de Expertos de la iniciativa “la merienda es una comida muy interesante, porque entre otras cosas puede facilitar el incremento de la ingesta de grupos de alimentos especialmente beneficiosos como la fruta y ayudar a tener menos hambre en la cena, haciendo que ésta sea más ligera. En los niños, puede ser conveniente realizar un aprovisionamiento adecuado de energía cada dos o tres horas, siempre que se incluyan alimentos adecuados, distribuyendo de manera correcta las comidas y evitando largos periodos de ayuno”.

Por esta razón, Lidl ha puesto en marcha la 3ª edición de su campaña itinerante centrada en concienciar a la población acerca de la necesidad de mejorar los hábitos alimentarios en España, dándole, en esta edición, especial protagonismo a la merienda. Así, “Plan Merienda” prevé visitar cerca de 60 ciudades españolas en ocho meses concienciando a más de 40.000 personas. Durante su recorrido, la campaña impartirá talleres, consejos y recomendaciones para llevar a cabo una merienda completa y saludable, independientemente de la edad. Los visitantes podrán participar en diversas actividades de carácter educativo y lúdico que buscan fomentar hábitos de vida saludables, como son talleres sobre nutrición, actividades deportivas y juegos de toda la vida (rayuela, goma, comba, etc). La iniciativa visitará Talavera y Toledo este mes de septiembre, en Talavera estará el 5 y 6 de septiembre Parque de la Alameda, junto a la Plaza Salvador Allende y, en Toledo, del 7 al 9 en el Paseo Merchán (frente al hospital de Talavera).

La fruta, la gran ausente de las meriendas en Castilla-La Mancha

Según el estudio Lidl – “5 al día” sobre la merienda, los manchegos consideran que una merienda completa y equilibrada debe incluir frutas frescas (80%), lácteos bajos en grasa (62%), zumos naturales (59% y pan integral (48%). Y sólo un 17% considera que debería incluir hortalizas y un 9% pescados en conserva. Sin embargo, aunque el 53% de los manchegos cree que merienda de forma sana y equilibrada, sólo un 50% incluye fruta fresca todos los días, un 28% introduce habitualmente lácteos desnatados, 21% de pan o cereales integrales, un 29% embutidos, un 3% hortalizas y pescado en conserva y un 1% huevos.

“No existe una regla estricta que establezca qué alimentos deben componer una merienda, pero sí se considera esencial incluir cada día fruta fresca, para facilitar llegar a las recomendaciones. Al contrario de la creencia popular los zumos no deberían sustituir habitualmente a la fruta entera” afirma Lucía Bulto, Diplomada en Nutrición Humana y Dietética, miembro del Comité de Expertos de la iniciativa, y agrega que “la merienda es un excelente momento para incorporar al menos una de las cinco raciones entre fruta y verduras que debemos consumir diariamente”. En este sentido, todavía queda camino por recorrer, ya que a pesar de que la mayoría de los niños merienda, sólo el 58% fruta fresca. Esta cifra se reduce a un 36% en el caso de los adolescentes. Además, solamente un 5% de niños incluyen hortalizas en sus meriendas cosa que ningún adolescente hace.

Los especialistas en nutrición recomiendan incluir los pescados en conserva como el atún o las sardinas en la merienda algunas veces a la semana. “El pescado es una buena fuente de vitaminas, especialmente A, B y D, y que contiene omega3”. A pesar de que las conservas son una opción práctica y muy saludable, sólo un 2% de los niños y un 6% de adolescentes las consume en la comida de la tarde, siendo más habitual que casi la mitad de los jóvenes incluyan embutidos en la merienda. En cambio, alimentos menos adecuados como la bollería industrial o los dulces son mucho más populares: un 24% de los niños y el 31% de los adolescentes los consumen en su merienda habitualmente.

Hábitos sedentarios de los manchegos y alto consumo de tecnología

Otro dato que cabe destacar es que el 54% de los manchegos reconoce llevar una vida muy sedentaria y el 72% hacer sólo pequeños gestos en su día a día, como subir escaleras, para paliar esta situación. Según el estudio, sólo el 16% de los manchegos dedica más de 5 horas semanales por la tarde a la práctica deportiva y un 62% reconoce hacer poco o ningún tipo de ejercicio físico.

El estudio también refleja que, aunque los niños suelen dedicar la tarde a actividades extraescolares y a jugar con amigos o ir al parque, un 33% dedica entre 1 y 2 horas a estar con el móvil. Más preocupante es esta cifra en los adolescentes: un 65% dedica 1 o 2 horas al móvil por la tarde y un 18% más de tres horas.

Siguiendo con el uso de las pantallas, hay otra cifra que llama mucho la atención y ha alertado a los expertos: el 76% de los niños y el 90% de los adolescentes meriendan habitualmente delante de una pantalla (TV, móvil o Tablet).

Tres años fomentando hábitos de vida saludable

En su apuesta por la sostenibilidad y por fomentar hábitos de vida saludable, Lidl en colaboración con “5 al día”, vuelve a poner en marcha su tercera campaña centrada en concienciar a la población acerca de la necesidad de mejorar los hábitos alimentarios en España, centrada este año en las meriendas.

En 2016, se puso en marcha el “Frutitour”, una iniciativa itinerante enfocada en el consumo de las cinco raciones diarias de fruta y verdura que recomiendan los expertos, que recorrió más de 70 ciudades españolas y recibió a más de 30.000 niños. Esta campaña, fue galardonada con el reconocimiento a la mejor iniciativa empresarial en los X Premios Estrategia NAOS 2016 otorgados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición). El año pasado, la iniciativa “Fórmula Desayuno” insistió en la necesidad de realizar de forma sana y equilibrada la primera de las cinco comidas del día, el desayuno, y recorrió más de 80 ciudades recibiendo la visita de más de 63.000 personas.

Compromiso Lidl: producto fresco y saludable

Consciente de su responsabilidad en el ámbito alimentario, en los últimos años Lidl está impulsando la alimentación saludable en sus lineales. El producto fresco, clave para fomentar una alimentación equilibrada, ya representa más del 30% del surtido de la compañía.

Lidl es actualmente el principal cliente de la huerta española, de la que adquiere el 10,5% de la producción total. En 2017, la cadena de supermercados compró 1,9 millones de toneladas de fruta y verdura en España, un 35% más que en 2016. El 86% del producto adquirido se exporta a las más de 10.500 tiendas que Lidl tiene en 30 países, contribuyendo así a internacionalizar el negocio del proveedor español y, a la vez, a exportar nuestro producto.

En el marco de esta apuesta por los productos sanos y saludables, Lidl cuenta con la gama de productos BIO 100% libre de aceite de palma. Del resto del surtido, el 95% no contiene este ingrediente.