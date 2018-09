Carolina Durante: "No nos come la cabeza que piensen que sólo somos Cayetano"

Lunes, 3 septiembre 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

El grupo de "pop con ruido", Carolina Durante, formado por cuatro veinteañeros madrileños que en menos de un año han conseguido hacerse un hueco importante en el panorama musical independiente de España, asegura que a pesar de que 'Cayetano' se ha convertido en un fenómeno viral, "no tienen presión en seguir haciendo ese tipo de temas".

"No hay presión y no nos come la cabeza que la gente piense que Carolina Durante es solo 'Cayetano', porque ni de coña", ha declarado el bajista de la banda, Martín Vallhonrat, en una entrevista concedida a Europa Press, para matizar que fue una idea que les surgió y que les ha dado "mucha visualización" pero que "también les interesan otras cosas".

La banda madrileña, formada también por Diego Ibáñez (voz), Juan Pedrayes (batería) y Mario del Valle (guitarra), ha pasado de ser público a liderar carteles de festivales como el Mad Cool, el BBK o el FIB, y tocarán también en el ciclo de conciertos que Cervezas Alhambra programa, con la colaboración de Radio 3, el próximo 7 de septiembre en Valencia.

Carolina Durante nació a raíz de un concierto de Perro, Belako y Sierra al que asistieron Diego y Mario. "Se me ocurrió preguntarle a Mario si formábamos un grupo, básicamente por envidia. Vimos a gente de nuestra edad haciendo algo que nos molaba muchísimo y que generaba en la gente algo muy guay", ha relatado por su parte el vocalista del grupo.

En cualquier caso, lo que no esperaban es el "boom" que vino después. Según cuentan, comenzaron a ensayar "con muchas ganas" pero sin ningún "tipo de pretensión". "No se nos pasaba por la cabeza que iba a ocurrir algo que llegase a ser una quinta parte de lo que está siendo", ha señalado.

Caras nuevas, un sonido pop con ruido, frescura, y unos directos buenos y divertidos son los ingredientes que, según creen, han elaborado su buena acogida y éxito en tres generaciones de público distinto.

En este sentido, ha destacado que "no consiguen encasillarles en un tipo de publico específico", algo que da a entender que "les escucha gente muy diferente entre sí". "Eso es lo bonito que está ocurriendo", ha expresado.

En este punto, Ibáñez, que aparte de poner la voz pone las letras del grupo, ha indicado que "nunca antes había escrito" y que "intenta no complicarse mucho la vida". Así, ha explicado que cuenta cosas que le suceden en su día a día y que le llaman la atención.

Si bien es cierto, las letras de Carolina Durante cuentan muchas veces con un punto de sarcasmo y humor sutil que les caracteriza, ejemplo de ello son, más allá de 'Cayetano', títulos como 'El Himno Titular' o 'La Noche de los Muertos Vivientes' que evocan a la Movida Madrileña.

"PEQUEÑA CRISIS DE HUMOR"

En este sentido, el cantante madrileño ha lamentado que, a su juicio, está habiendo "una pequeña crisis respecto al humor" llegando incluso a situaciones "límite" que "no deberían ocurrir". "Al final siempre va a haber alguien que se sienta ofendido, eso es así. Y si cada vez que alguien se siente ofendido tenemos que vetar el discurso de esa persona, pues vaya coñazo", ha expresado.

Sin embargo, para el bajista, no se trata "de una crisis de humor", si no que hoy por hoy "hay más accesibilidad a redes" y, por ello, más facilidad para compartir y conocer opiniones. Aún así, opina que debido a este fenómeno existe "un intento de quedar bien con todo el mundo y todo el mundo se ofende", aunque, para él, tan solo son "situaciones puntuales".

En cuanto al grupo, ha precisado que de momento no tienen intención de dedicarse a la música "profesionalmente" y que, por ello, en su día a día "llevan su vida más allá del grupo" y quedan una vez por semana para componer, un proceso que siguen desde que comenzó con la banda.

Por último, han adelantado que para su nuevo disco, que probablemente salga a principios de 2019, ya tienen varios temas compuestos, pero están trabajando "sin prisas" puesto su objetivo es que culmine en un proyecto del que estén "convencidos".

"Es verdad que con los dos EP que hemos sacado y con el 'Himno Titular' se han puesto expectativas altas en nosotros, y el modelo de consumo musical actual hace que se produzca música constantemente, que la gente no tenga paciencia y quiera ya lo siguiente. Pero nos lo estamos tomando con calma, y cuando tengamos unas diez canciones buenas lo sacaremos", ha concluido.