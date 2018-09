Toledo acoge la exposición 'En cama con Greco y Picasso' de Garbade

Martes, 4 septiembre 2018

Desde este sábado, 8 de septiembre, al 30 de septiembre se podrá ver la última obra de Garbade hecho ex profeso para la ciudad de Toledo en torno a El Greco y Picasso, en la iglesia San Sebastián de la capital regional, bajo el nombre 'En cama con Greco y Picasso' . Una muestra organziada por el Consorcio de Toledo, Artzeitmagazine y la Embajada de Suiza.



Daniel Garbade tiene ese toque internacional de la ascendencia cubana y suiza que permite poner la distancia para comprender, desde sus casas de Madrid y Mascaraque, en Toledo, la relevancia del arte de artistas como el Greco y Picasso en su relación con nuestro país. Como la propia ciudad, la multiculturalidad de Garbade habla del propio arte, informa la organización en nota de prensa.



En sus últimos trabajos reflexiona sobre la obra de estos grandes artistas en forma de retratos, de dibujos en tinta china e incluso caricaturas de las obras maestras.



'En cama con Greco y Picasso' busca también recordar la influencia de este autor con raíces cubanas, suizas y españolas con su infancia, donde la obra de Picasso le llegó gracias a la colección de grandes maestros que poseía en Suiza su abuelo, quien fuera abogado y amigo del pintor. Sin embargo, no fue su única influencia. El Greco, Bacon, Giacometti o Hockney se incorporaron a su gusto artístico a través de sus obras.



"Mientras me llegaba la inspiración durante las noches para mis nuevas obras, tenía la sensación de que el Greco y Picasso me visitaban oníricamente y me iban dirigiendo" comenta Garbade.



Aparte de los grandes pinceles, este autor hace lo mismo con sus autorretratos, donde usa dibujos y fotografías familiares tanto antiguas como recientes que acaban componiendo sus obras, en la serie AND. Desde el retrato que Ferdinand Hodler hizo a su bisabuelo, Adrien Lachenal, quien fue presidente de la Confederación Suiza, hasta las imágenes de sus antepasados cubanos en la localidad de Matanzas, los collages y fotogramas hablan del propio estilo.



El conjunto de imágenes seleccionadas se transforma en otra imagen en forma de retrato, uniendo historia y tradición con innovación y presente. Como si de trazos impresionistas se tratara, muestra su historia para crear su obra.