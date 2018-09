El PP pregunta a Alcázar por qué no compró y rehabilitó el Convento de las Monjas

Martes, 4 septiembre 2018

belmonte

Cuenca | El Día

El Partido Popular de Belmonte ha manifestado su sorpresaante la actitud pública que en las últimas semanas ha demostrado la alcaldesa de la localidad, Angustias Alcázar, ante la situación de deterioro que sufre el Convento de las Monjas Concepcionistas del municipio. Para los populares resulta cuanto menos incoherente que Alcázar, “pida a la Diputación que intervenga en este problema cuando ella, en primer lugar, no compró el monumento cuando se lo ofrecieron, hace 11 años y, segundo, ha criticado de manera airada y activa que instituciones como la Diputación Provincial de Cuenca haya marcado como una de sus prioridades rehabilitar y conservar el Patrimonio histórico de nuestros pueblos”.

La perplejidad de los populares aumenta máxime cuando, precisamente, la regidora municipal, en el año 2007, ademásde ser la alcaldesa desempeño también los cargos de diputada regional y diputada nacional, plataformas a través de las cuales, a juicio del PP de Belmonte, “podría haber instado a la Diputación Provincial, gobernada por Juan Ávila, a la Junta, que presidía José María Barreda o al Gobierno Central de Zapatero a que se preocuparan por Belmonte y su Patrimonio y, en este caso en concreto, por el Convento de las Monjas”, explica esta formación política.

Y es que la ruina de este excepcional edifico lleva produciéndose desde los años ochenta, ya más de 40 años, y en un encuentro realizado en Belmonte de la Congregación de las Hermanas Concepcionistas en el año 1984 ya no era posible visitarlo por el deterioro que presentaba. “Cuando se cierra el convento en el año 2007 y se propone su venta por parte de la congregación propietaria, la alcaldesa tendría que responder ahora por qué no tuvo el suficiente sentido común para comprarlo, ya que se lo ofrecieron a ella en primer lugar. El pueblo de Belmonte tendría ahora, en 2018, si hubiera sido responsable, un edificio histórico en buen estado y no con el deterioro actual”, explica el PP, “añadido a esta falta de previsión, tampoco vio la alcaldesa procedente ‘molestar’ a otras instituciones, de su mismo signo político, por cierto, como eran la Diputación, la Junta y el Gobierno de España”, añaden.

Critican pues, los populares, que, además Angustias Alcázar se haya dedicado a cuestionar la política de recuperación y rehabilitación de Patrimonio de la actual Diputación Provincial aunque celebran que “aunque tarde, se haya dado cuenta de la importancia de nuestros monumentos y contradiga, ahora, el sentir general de los políticos socialistas que, como los diputados provinciales de este signo, votan sistemáticamente en la institución provincial en contra de invertir en nuestro Patrimonio”.

Así, los populares de Belmonte recuerdan cómo la Diputación Provincial de Cuenca tiene muy presente la rehabilitación de patrimonio en Belmonte, concretamente y por ejemplo, en el Antiguo Convento de los Jesuitas, posibilitando, con una inversión cercana a los 220.000 euros distribuidos en varias fases, la recuperación del antiguo cine para uso y disfrute de los vecinos de Belmonte.

“Desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Belmonte llevamos más de tres añostrasladando a la alcaldesa la necesidad de poner en marcha acciones para frenar el deterioro de este singular edificio y tratando de concienciar al equipo de gobierno de que la pasividad en la cuestión del Patrimonio sólo deriva en un mayor deterioro del mismo”, señalan los populares.

No ha querido olvidarse el PP de Belmonte de criticar el oportunismo y la falta de sensibilidad de un grupo de vecinos del municipio que se declaran simpatizantes de Ciudadanos al tratar de posicionarse, precisamente ahora en época preelectoral, como “guardianes y garantes de nuestro Patrimonio y de nuestro pueblo, cuando han tenido oportunidad en los últimos años de trabajar por nuestra localidad y de denunciar todas sus carencias y han permanecido callados. Aunque no nos sorprende si siguen las directrices de esta formación a nivel nacional, adueñarse de programas que no son suyos y cambiar de opinión según les convenga y constantemente”, concluyen los populares.