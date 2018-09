El PP ve "una cortina de humo" la iniciativa de Podemos y el PSOE que es competencia del Gobierno central

Martes, 4 septiembre 2018

Ley de Memoria Histórica

El Grupo Parlamentario Popular cree que la Proposición No de Ley de Podemos sobre memoria histórica es una "cortina de humo" para no hablar de otros problemas, mientras que el PSOE ha recordado que ese tema es competencia del Gobierno de España.

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Lorenzo Robisco, a preguntas de los medios en una rueda de prensa sobre esta iniciativa parlamentaria que busca exhumar los restos de los tenientes generales José Moscardó Ituarte y Jaime Milans del Bosch, del Alcázar de Toledo, ha señalado que lo que le preocupa es "el futuro".

Así, ha criticado que haya "responsables o irresponsables de la talla de Page o Tolón --en referencia al presidente regional y la alcaldesa de Toledo, respectivamente--, que prefieren a los podemitas y reavivar el odio".

Por su lado, la portavoz regional del PSOE, Cristina Maestre, en una rueda de prensa posterior, no ha querido valorar esta iniciativa que, en cualquier caso, es una competencia nacional del Gobierno de España, que "está aplicando" la ley de Memoria Histórica.

Sí ha manifestado Maestre su "curiosidad" por el hecho de que Podemos no les haya comunicado la iniciativa previamente. "No entendemos muy bien que presenten esa iniciativa y no se hayan dignado a darla a conocer al PSOE", ha manifestado.