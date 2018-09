Prieto comprueba el desarrollo de las obras de la carretera CUV-5003

Martes, 4 septiembre 2018

Entre Salvacañete y El Cubillo

Cuenca | El Día

Unas obras, por cierto, que han obligado a cortar totalmente el tráfico en este tramo hasta las 18 horas del próximo 5 de octubre y que, en segundo término, condicionarán la circulación desde las 8 de la mañana del próximo 8 de octubre hasta las 20 horas del día 19 del mismo mes; eso sí, en este caso, solo los días laborales.

Prieto ha llamado la atención sobre la necesidad de esta actuación de la Diputación, puesto que este tramo de 5,5 metros de ancho se encontraba con el firme muy deteriorado, presentando grietas, cuarteos y deformaciones, sobre todo al principio y al final de estos ocho kilómetros, sin olvidar, además, que había que prepararlopara soportar el mayor del tráfico pesado que se viene experimentando en esta zona desde hace unos años.

En consecuencia, la intervención se va a centrar, entre otras tareas, en la limpieza y reperfilado de cunetas, la construcción de una obra de drenaje transversal de 80 centímetros de diámetro en el punto kilométrico 3,500, una capa de rodadura de 5 centímetros de espesor y la reposición de marcas viales, señalización vertical, balizamiento y defensas.



Variante de Los Huertos de Moya



El presidente de la Diputación ha anunciado, asimismo, que en breve comenzará a ejecutarse en la misma carretera la construcción de la variante de Los Huertos de Moya, una vez se firmaba la semana pasada el contrato posterior a la adjudicación de las obras por un importe total de 1.400.015,98 euros.



Un proyecto que va a suponer la construcción de un tramo de carretera de 3,445 kilómetros de longitud por un nuevo trazado que discurre por el este del valle del río Algarra en paralelo a la actual carretera. En concreto, pasa por los parajes de La Cerrada, Los Cantorrales y Fuencaliente.



De manera general, esta vía, que está concebida para circular a una velocidad de 80 kilómetros por hora, contará con una calzada de 7 metros de ancho; es decir, dos carriles de 3,5 metros de ancho cada uno y una berma de 0,5 metros a cada lado.Asimismo, está proyectado un firme con una capa de 10 centímetros de espesor de aglomerado asfaltico, dimensionado para soportar un tráfico medio de vehículos pesados de entre 25 y 50 al día.

Esta actuación, a juicio de Prieto, no solo da respuesta a una demanda histórica de los habitantes de esta zona, sino que, además, va a conllevar la solución de los actuales problemas de seguridad vial derivados del paso de esta carretera por el núcleo de Huertos de Moya.



Además, para Prieto, con estas dos intervenciones se va a mejorar la rapidez de los desplazamientos en esta zona de la provincia, tanto para vecinos como para visitantes. Y es que no hay que olvidar la riqueza patrimonial de esta comarca de la provincia, con la villa fortificada de Moya como máximo exponente y principal reclamo, que la convierten en destino de muchos turistas, sobre todo de la zona de Valencia y Teruel.



En este sentido, ha querido recalcar el constante esfuerzo de la Diputación conquense por el mantenimiento y mejora de la Red Provincial de Carreteras, integrada por un total de 1.600 kilómetros de vías. No en vano, tal y como subrayado, a los casi 14 millones de euros destinados anualmente al mantenimiento de nuestras carreteras, hay que sumar no solo la mejora de estos dos tramos de la CUV-5003, sino también el acondicionamiento de los accesos a Zafra de Záncara, así como otras tres intervenciones, a las que la institución provincial destinará este año en torno a 3,3 millones de euros y que están pendientes de licitación, que no son otras que las carreteras Albaladejo del Cuende-Valverde de Júcar, Casas de los Pinos-San Clemente y Sisante-Límite con la provincia. Importante esfuerzo al que hay que añadir las próximas actuaciones en cien kilómetros de otras trece carreteras por un montante total de 6,2 millones de euros.



En definitiva, a juicio de Prieto, una firme apuesta de la Diputación por la mejora y conservación de nuestras carreteras con el objetivo no solo de dar el mejor servicio a los ciudadanos, sino también contribuir al desarrollo económico de la provincia.